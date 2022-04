W Sejmie obniżka PIT i pomoc obywatelom Ukrainy

W Sejmie w 23. rocznicę przystąpienia Polski do NATO rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. źródło: https://www.facebook.com/prezydentpl

W środę początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się między innymi rządowym projektem nowelizacji ustawy o o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakłada on przedłużenie o kolejne 60 dni terminu wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Projekt zawiera też zabezpieczenia, które wyeliminują ewentualne nadużycia dotyczące pobierania świadczenia. Rano zajmie się nim sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych. Drugie czytanie odbędzie się na sali plenarnej o 11:30.

Sejm będzie kontynuował prace nad rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Ma on usprawnić finansowanie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego.



Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności polskiej nauki w świecie.



W czwartek Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obniża on między innymi dolną stawkę podatku PIT z 17 do 12 procent. Rada Ministrów chce, by zmiany weszły w życie od 1 lipca. Mają objąć około 25 milionów podatników. Wśród przyjętych przez rząd zmian jest też między innymi likwidacja ulgi dla klasy średniej, obowiązującej od początku tego roku. Wróci również możliwość odliczania składki zdrowotnej dla prowadzących działalność gospodarczą.