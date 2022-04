Władze Szczecina i województwa nie chcą kupić promu Gryfia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zarówno władze Szczecina jak i województwa nie są zainteresowane kupnem i wyeksponowaniem promu Gryfia. To jeden z najstarszych statków pływających w Polsce został wybudowany w 1887 roku. W środę może się okazać że prom trafi na złom lub opuści Szczecin - mówi prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, Krzysztof Zaremba.

- W Szczecinie dwie władze nie mogą znaleźć 150 tysięcy złotych, czyli po 75 tysięcy złotych, a realizuje się tego typu projekty jak Fryga- rzeźba w kółka - za 200 tysięcy złotych, która leży roztrzaskana, buduje się idiotyczne pomniki gangsterów. Ja bardzo bym chciał, żeby Gryfia została w Szczecinie - mówi Zaremba.



W środę ma zostać rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż Gryfii. Cena ta to ponad 150 tysięcy złotych. Władze województwa chciały kupić Gryfię za złotówkę.



- Tym bardziej, że my jako stocznia MSR Gryfia, daliśmy bardzo dobrą ofertę na renowację tego statku i późniejszy serwis, ale to już jest pytanie do panów Krzystka i Geblewicza - jeśli Gryfia odpłynie ze Szczecina - to będzie ich wina - dodaje Zaremba.



Według naszych informacji do stoczni wpłynęła jedna oferta na kupno Gryfii.

Prom Gryfia wybudowała stocznia AG Vulcan. Podobną jednostkę ładnie wyeksponowaną i zadbaną można oglądać w niemieckim Wolgaście niedaleko Szczecina.