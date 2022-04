Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zabawki, książki, elementy wystroju wnętrz czy naczynia - to wszystko dostępne będzie w Galerii Szpargałek w Szczecinie.

By zabrać dowolną rzecz do domu, należy na miejscu pokazać pracownikowi dowód wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, współpracującej z galerią.



Listę można znaleźć na stronie ekoporty.szczecin.pl.



Szpargałek, przy ul. Arkońskiej, będzie dziś czynny od 10 do 17.