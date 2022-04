Dobrzyński: potrzebujemy pewności, że w razie konfliktu czołgi zostaną dostarczone

Bezpieczeństwo Polski, energetyczne i militarne - poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński w "Rozmowach pod Krawatem" mówił o działaniach rządu w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Polityk zwracał uwagę, że mimo odcięcia dostaw gazu przez Gazprom, nasz kraj ma zapewnione inne źródła tego surowca. Dobrzyński mówił też o wadze umowy na zakup czołgów Abrams od USA.- Nie tylko dlatego, że te czołgi są w tej chwili najlepsze na świecie. My potrzebujemy pewności, że w razie konfliktu dostawca czołgów i uzbrojenia nie powie nagle, że my się tam temu przyglądamy. Patrząc na dwuznaczną politykę Niemiec, takie ewentualności trzeba brać pod uwagę - mówi Dobrzyński.Zdaniem posła PiS warto zwrócić uwagę, jak przez lata Rosja uzależniała od siebie państwa europejskie, przede wszystkim Niemcy. Według Dobrzyńskiego, to było "preludium do tego, co widzimy teraz na Ukrainie".