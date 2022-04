Jacyna-Witt: problemy Centrum Onkologii świadczą o złym zarządzaniu marszałka Geblewicza [ZDJĘCIA]

Apelujemy do marszałka Olgierda Geblewicza o natychmiastowe podjęcie działań w sprawie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie - mówiła na konferencji prasowej radna PiS Małgorzata Jacyna-Witt.

To reakcja na informacje o problemach w poradni ginekologicznej w tej placówce. Jak już informowaliśmy, odeszli z niej lekarze. Zrezygnowali z pracy, bo nie udało się dogadać co do finansów i organizacji pracy.Jak mówiła Małgorzata Jacyna-Witt, to bardzo ważna placówka, pacjentki muszą być otoczone odpowiednią opieką.- Odbieranie tej możliwości, tej opieki lekarskiej w Centrum Onkologicznym, świadczy o nieumiejętności zarządzania przez pana marszałka. Nie umiał do tego podejść wcześniej. Apelujemy do pana marszałka o szybkie podjęcie działania. To przede wszystkim od niego zależy, czy ten szpital będzie w dalszym ciągu właściwie funkcjonował i czy działanie tej przychodni zostanie odwieszone - mówiła Jacyna-Witt.Poradnia zawieszona będzie od 1 maja. W placówce został tylko jeden ginekolog, dodatkowo nie ma tam oddziału ginekologicznego. Jak informuje dyrekcja placówki, wkrótce ogłosi konkurs dla nowych lekarzy.