Medale Pro Patria i Krzyże 50. Rocznicy Grudnia 1970 roku - przyznane [ZDJĘCIA]

Odznaczenia są wręczane za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość ojczyzny. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Uczestnicy opozycji antykomunistycznej, ale także pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej otrzymali w Szczecinie medale Pro Patria.

Odznaczenia są wręczane za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość ojczyzny. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przypomniał, że Polska utraciła niepodległość w wyniku imperializmu rosyjskiego i pruskiego.



- To państwa pokolenie angażujące się w ruch Solidarności potrafiło bezorężnie stawić czoła imperium zła i namiestnikom Kremla, którzy rządzili zniewoloną Polską po 1945 roku - zaznaczył Jan Józef Kasprzyk.



Historia się powtarza - mówił do kombatantów wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- Państwo byliście głosem wolności; głosem, który przeciwstawiał się wówczas reżimowi, który położył swoją żelazną, ciężką łapę na Polsce - podkreślił wojewoda.



Jeden z działaczy opozycji antykomunistycznej mówił "żebyśmy znowu nie musieli być w konspiracji". Wśród odznaczonych był Franciszek Meyer, były działacz Solidarności.



- Zdecydowałem się, bo widziałem niesprawiedliwość: co się działo w kraju, co się dzieje u nas. I trzeba było się z ludźmi solidaryzować - powiedział.



W środę wręczono także pamiątkowe "Krzyże 50. Rocznicy Grudnia 1970 roku".