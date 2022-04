Rządowy program promowany przez radnych PO

Radni Platformy Obywatelskiej promują program rządu Prawa i Sprawiedliwości. W ten sposób politycy PO argumentują decyzję o podwyżkach za żłobki.

Decyzją radnych Platformy i prezydenta Piotra Krzystka opłata wzrosła z 300 do 400 złotych. Z tym, że jeśli rodzice będą korzystać z dofinansowania, które oferuje rząd, trzeba będzie zapłacić mniej niż przed podwyżką. Tym samym radni PO Patryk Jaskulski i Przemysław Słowik zachęcali do korzystania z rządowego wsparcia dla rodzin.- Apelujemy do Państwa o to, żeby wiarygodnie przekazać tę informację do mieszkańców. Żeby szczecinianie pamiętali o tym, żeby ten wniosek wypełnić. - Zachęcamy bardzo do tego, żeby te wnioski złożyć i skorzystać. By rodziny mogły odciążyć swoje budżety o te pieniądze potrzebne na żłobek - mówili radni PO.Radny Łukasz Kadłubowski z PO sam przyznał, że skorzystał z rządowego programu i nie jest to trudne.- Postaram się odpowiedzieć z perspektywy rodzica dziecka żłobkowego, który złożył już ten wniosek. Jest on bardzo prosty, nie wymaga skomplikowanych wyliczeń i danych. Złożenie tego wniosku zajmuje kilka minut. Potrzeba tylko zalogować się na ZUS przez profil zaufany - mówi Kadłubowski.Szczegóły dotyczące rządowego dofinansowania do pobytu dzieci w żłobku można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.