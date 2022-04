Otwarto nowy budynek PUM [WIDEO, ZDJĘCIA]

To 3 tysiące metrów kwadratowych, na których znajdują się najnowocześniejsze sale wykładowe i laboratoria - w środę oficjalnie otwarto nowy budynek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Powstał obok szpitala przy Unii Lubelskiej. Mieści się tam między innymi Wydział Farmacji.Wnętrza są nowoczesne i ekologiczne.Wszystko powstało w rok - mówi rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prof. Bogusław Machaliński.- Odwiedzałem kilka innych uczelni i też te kolegia farmaceutyczne np. w Bydgoszczy, Poznaniu czy nawet w Lublinie, aczkolwiek nasze rozwiązania są najnowocześniejsze, najświeższe. Opierają się też na doświadczeniach naszych kolegów. To, co nie było doskonałe staraliśmy się poprawić - podkreślił prof. Machaliński.Nowy budynek pozwoli na rozwój uczelni.- Umożliwia to nie tylko dydaktykę na najwyższym poziomie, ale także rozwinięcie działań i prac naukowych, a także współpracę w płaszczyźnie pomiędzy poszczególnymi podjednostkami organizacyjnymi. To naprawdę stwarza dogodne, optymalne warunki - dodał rektor PUM.Budowa gmachu farmacji kosztowała 30 mln złotych.Z kolei z drugiej strony szpitala powstać ma nowoczesny kompleks. Znajdzie się tam centrum kliniczno-rozwojowo-badawcze. To najważniejsza inwestycja dla uczelni.Na budowę całego kompleksu PUM otrzymał prawie 600 milionów rządowej dotacji.