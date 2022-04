Warsztaty z samoobrony dla studentek US [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jak podjąć właściwą reakcję w sytuacji zagrożenia i jak się obronić - tego mogły dowiedzieć się studentki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wydział Prawa i Administracji US wraz z Żandarmerią Wojskową zorganizowały pilotażowe warsztaty „Bezpieczna studentka”.



- Przyszłam, żeby wiedzieć jak zachować się w ciężkiej sytuacji. Wiadomo, że czasy są takie, że nie wiadomo co i kiedy może nas spotkać. Myślę, że może to być przydatne - mówi Amelia, studentka pierwszego roku prawa.



- Nie skupiamy się tu na żadnych dźwigniach. Przede wszystkim, żeby każda kobieta mogła podnieść ręce do góry, by wyrobiła nawyk zadrapania czy uderzenia w twarz - mówi chorąży Milena Duda, oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, kierownik sekcji wychowawczej.



Są to pierwsze tego typu zajęcia dla studentek Wydziału Prawa, ale organizatorzy nie wykluczają kolejnych edycji.