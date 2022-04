Radni PiS pytają, dlaczego marszałek Geblewicz nie wszczął wewnętrznego postępowania

Marszałek Geblewicz powinien wszcząć postępowanie wewnętrzne i zawiesić pracowników sprawdzanych przez CBA - uważają radni Prawa i Sprawiedliwości.

W ten sposób radni Sejmiku odnieśli się do śledztwa korupcyjnego dotyczącego Urzędu Marszałkowskiego, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie.Według radnej Małgorzaty Jacyny-Witt, zachowanie marszałka Geblewicza przypomina ochronę podległych mu pracowników według doktryny Neumanna.- Znamy te nazwiska i znają je wszyscy pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast nikt nie chce o tym nic mówić. Zastanawiamy się też, dlaczego pan marszałek Olgierd Geblewicz nie wszczął wewnętrznego postępowania kontrolnego, jakie mogłoby mieć miejsce w Urzędzie Marszałkowskim. Po to, aby ustalić, czy rzeczywiście są podstawy do prowadzenia tego śledztwa - mówiła Jacyna-Witt.Radny Rafał Niburski powiedział, że zdumiewają go słowa marszałka Geblewicza, który chce, aby śledztwo było prowadzone drogą korespondencyjną.- Czy pan marszałek Geblewicz odróżnia słowo śledztwo od kontroli? Bo śledztwo dotyczy poważnych zarzutów, prowadzą je organy ścigania. Natomiast kontrolę prowadzą organy kontroli państwa, które nie mają uprawnień prokuratorskich, ani nie są organami ścigania. Tutaj pojawia się pytanie, czy pan marszałek Geblewicz zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji - mówił Niburski.Według Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim ustawiono kilka przetargów, a w procederze brało udział kilkanaście osób.