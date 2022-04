Mateusz Wagemann. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowy regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego "w istotny sposób narusza porządek prawny" - zachodniopomorski wicewojewoda Mateusz Wagemann uchylił niedawną uchwałę szczecińskiej Rady Miasta w sprawie zmiany zasad głosowania.

Zdaniem wicewojewody dopuszczenie do głosowania tylko przez internet to dyskryminacja części mieszkańców.



Jak czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym, choć "prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Szczecina, to w istocie przecież nie każdy, a tylko ten, który posiada dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet i telefon komórkowy. Nie może wobec tego budzić wątpliwości, że działanie Rady Miasta Szczecin prowadzi w konsekwencji do dyskryminacji części uprawnionych do udziału w głosowaniu nad Szczecińskim Budżetem Obywatelskim mieszkańców, którzy nie posiadają takich urządzeń".