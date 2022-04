Stacje napraw rowerów pilnie wymagają serwisowania

Sezon rowerowy za pasem, a stacje napraw rowerów - w opłakanym stanie. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Sezon rowerowy za pasem, a stacje napraw rowerów - w opłakanym stanie. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Sezon rowerowy za pasem, a stacje napraw rowerów - w opłakanym stanie. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Sezon rowerowy za pasem, a stacje napraw rowerów - w opłakanym stanie. Z takim problemem borykają się rowerzyści ze Świnoujścia.

W całym mieście jest sześć stacji, przy których można skorzystać z narzędzi, by dokonać drobnej naprawy roweru lub napompować koło. To tylko teoria, bo stacje są w kiepskim stanie.



- Bardzo fajne, ale jak chciałam napompować koło, to pompka była złamana. - Te stacje, to jest bardzo dobry pomysł, szkoda tylko, że one są niszczone. - Połamane pompki i klucze, to jest standard, że coś jest na każdej stacji popsute - mówią mieszkańcy.



Rzecznik prezydenta Świnoujścia, Jarosław Jaz tłumaczy, że punkty napraw są regularnie serwisowane.



- W kwietniu ubiegłego roku, przed rozpoczęciem sezonu letniego był taki przegląd, te miejsca zostały uzupełnione, tak samo będzie również w tym sezonie - zapowiada.



Niestety, serwisy punktów nie starczają na długo, bo narzędzia są kradzione lub niszczone. Zatem, idąc na rower, warto mieć własne.