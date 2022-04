Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Będą wyższe perony, specjalne pochylnie i ścieżki dla osób z problemami w poruszaniu się, do tego nowe wiaty i ławki - pasażerowie w Złocieńcu, Łubowie i Reczu zyskają lepszy dostęp do kolei.

To dzięki Rządowemu Programowi Budowy lub Modernizacji Przystanków Kolejowych.

Na stacji w Złocieńcu zmodernizowane zostanie również przejście pod torami, a dostępność i wygodę w drodze do pociągu zapewnią windy.



Koszt prac to ponad 16 mln złotych.



Inwestycja będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”. Zakończenie robót planowane jest do końca 2023 r.