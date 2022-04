Jeszcze w maju zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę nowego budynku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Powstanie tuż obok szpitala przy Unii Lubelskiej, w niecce gdzie lata temu miał być stadion. Znajdzie się w nim Centrum Medycyny Translacyjnej. Budynek będzie miał 55 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, mówi rektor PUM-u prof. Bogusław Machaliński.- Nieprzypadkowa jest ta lokalizacja, metraż i koncepcja. Nowoczesna medycyna stoi na trójnogu, jedna z nóg to medycyna eksperymentalna, badania translacyjne, te które pozwalają wdrażać i przetwarzać wyniki badań naukowych dla dobra pacjenta do łózka chorego, to cała idea i ją realizujemy - mówi Machaliński.Budynek ma być gotowy za ok. 3,5 roku. Kosztował będzie ponad pół miliarda złotych.