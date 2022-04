Biega po 300 km po górach. "Unikam sytuacji, gdzie muszę przysnąć w trakcie biegu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Krystian Pietrzak, pochodzący ze Szczecina "Forrest Gump", biegacz ultra, był gościem programu "Radio Szczecin w pracy" u Grzegorza Lamenta. Opowiedział m.in. o tym, jak w trakcie takich ekstremalnych biegów radzi sobie ze spaniem.

- Do 30-40 godzin staram się najpierw nie spać i później jakieś tam 1-2 godziny. Raczej staram się unikać sytuacji, gdzie muszę przysnąć w trakcie biegu, bo to nie zawsze jest bezpieczne. To czasami są ciężkie tereny, przełęcz alpejska bądź wulkan Teide. Mówię do siebie, że jestem trochę jak taki dieselek. Rozpędzam się powoli, ale jak już idziesz, to wszystko się toczy - mówił Pietrzak.Teraz Krystian w ramach projektu "KIA Polmotor Sport to my", w drużynie KIA Polmotor Running Team, przygotowuje się do lipcowych biegów po szwajcarskich Alpach.Partnerem medialnym startów Krystiana jest Radio Szczecin. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy. Zdjęcia możecie zobaczyć także na Instagramie na profilach @ginger_ultra