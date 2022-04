Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Blokadę ulicy Lubczyńskiej w Załomiu zapowiadają na piątek mieszkańcy tej miejscowości. Domagać się będą między innymi postawienia pieszej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Parkową oraz budowy pobocza dla pieszych w kierunku skrzyżowania z ulicą Parkową.

W proteście weźmie udział co najmniej kilkadziesiąt osób - zapowiada sołtys Załomia, Iwona Kadrzyńska.



- Trzy lata temu odbył się taki sam protest, po tym proteście zrobiono nam taką piękną autostradę. Zamiast poboczy jest droga, żeby jeszcze bardziej rozwinąć ruch. Walkę toczymy od wielu lat, a od 6 lat jesteśmy tak zmęczeni, że będziemy wychodzić na ulicę - mówi Kadrzyńska.



Blokada ulicy Lubczyńskiej, od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą Kablową, zaplanowana jest w godzinach od 14.00 do 17.00.