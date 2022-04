Sprzęt "z odzysku" dla szpitala na Pomorzanach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki przekazał dla szpitala na szczecińskich Pomorzanach sprzęt, który służył zakażonym koronawirusem.

Całe wyposażenie o wartości blisko 11 mln zł zostanie przekazane do leczenia chorych, którzy cierpią na różne schorzenia. - Nowoczesna aparatura ułatwi pracę personelowi medycznemu i pomoże w leczeniu pacjentów - podkreśla wojewoda Bogucki.



- Przekazuję całość tego sprzętu dla szpitala na Pomorzanach tak, żeby on służył przede wszystkim pacjentom i ułatwiał pracę personelowi medycznemu. A tego sprzętu jest wiele: to łóżka szpitalne, łóżka do intensywnej terapii, 40 kardiomonitorów, mobilne ECMO. To jest ten sprzęt najważniejszy - wyliczał wojewoda.



Sprzęt medyczny przekazany przez wojewodę zostanie wykorzystany na oddziałach szpitalnych, które przeszły w ostatnim czasie generalny remont - zaznacza doktor Magda Wiśniewska.



- Będziemy mogli skupić się na tym, żeby szybko uruchomić nowe oddziały, udzielać pomocy pacjentom, którzy z powodu epidemii byli mniej zadbani niż pacjenci covidowi. To doposaży większość naszych klinik, ale przede wszystkim chodziło nam o doposażenie kardiochirurgii, intensywnej terapii, chcemy ruszyć z przeszczepami serca, trzustki, rozszerzyć transplantologię... To wszystko naprawdę się przyda - potwierdza dr Wiśniewska.



Do końca marca działał szpital tymczasowy na Pomorzanach w Szczecinie. Leczeni byli tam pacjenci zakażeni koronawirusem. Od kwietnia szpital powrócił do normalnego funkcjonowanie sprzed pandemii koronawirusa.