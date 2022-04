Zamykają rondo Sybiraków [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od soboty, rondo Sybiraków na szczecińskim Niebuszewie nie będzie dostępne dla kierowców.

Czasowo wyłączona z ruchu zostanie także ulica Kołłątaja na odcinku od ronda Giedrojcia do ronda Sybiraków.



Ponad tygodniowe utrudnienia związane są z rozpoczynającym się kolejnym etapem przebudowy torowisk w tej części Szczecina - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.



- To już ostatni etap utrudnień, wykonawca musi ułożyć ostatnią warstwę nawierzchni, czyli warstwę ścieralną. Prace powinny trwać mniej więcej 10 dni, to jest taki maks. Mam nadzieję, że pogoda nam nie przeszkodzi, a może uda się to szybciej wykonać - dodaje Pieczyńska.



O soboty, do odwołania zamknięty zostanie także dojazd z ulicy Lubomirskiego w kierunku alei Wyzwolenia.