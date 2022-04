Mieszkańcy Załomia szykują protest komunikacyjny [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Blokadę ulicy Lubczyńskiej w Załomiu zapowiadają na dziś mieszkańcy tej miejscowości.

Domagać się będą postawienia pieszej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Parkową, a także budowy pobocza dla pieszych w kierunku skrzyżowania z ulicą Kablową.



W proteście weźmie udział co najmniej kilkadziesiąt osób - zapowiada mieszkanka Załomia - Ewelina Szymczak-Gahr. - Będziemy spacerować naszą ulicą, chcemy pokazać to, że nie możemy bezpiecznie przejść, choćby do szkoły czy kościoła poboczem, ponieważ go po prostu nie ma. Między godziną 14:00 a 17:00 kierowcy mogą spodziewać się utrudnień. Za co przepraszamy, bo nie chcemy robić problemów kierowcom, ale mamy tylko takie wyjście.



Trzygodzinna blokada ulicy Lubczyńskiej zaplanowana jest od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą Kablową.