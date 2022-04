Aleja Jana Pawła II po remoncie. "Jest sto razy lepiej, ciszej i ładniej"

Aleja Jana Pawła II w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jest ciszej i ładniej - mieszkańcy Szczecina na zakończenie prac przy alei Jana Pawła musieli poczekać 5 miesięcy dłużej niż planowano.

W nowej odsłonie wymieniono m.in. kostki brukowe, które znacznie niwelują hałas w okolicy. Nowa chińska kostka według mieszkańców sprawdza się lepiej niż stara niemiecka.



- Polak jest taki, że będzie narzekał stale. Zrobione jest i już tak będzie. Na pewno jest ciszej, bo samochody tak nie podskakują. - Bardzo dobrze jest, mi to odpowiada. Ładnie i schludnie. - Bardzo dobrze to zrobili. Można się teraz przejść. - Podoba mi się. Nie jestem szczecinianinem, ale córka mieszka na Jana Pawła II. Jest sto razy lepiej, ciszej i przede wszystkim ładniej - mówią przechodnie.



Ta szczecińska inwestycja kosztowała prawie 24 miliony złotych i z opóźnieniami trwała niemal dwa lata. Na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do Urzędu Miasta zmodernizowano m.in. nawierzchnię, ścieżki rowerowe oraz chodniki.