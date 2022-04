Strefa Płatnego Parkowania wraca na aleję Jana Pawła II [ZDJĘCIA]

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Płatne parkowanie wraca na al. Jana Pawła II. Modernizacja odcinka między placem Grunwaldzkim a Urzędem Miasta trwa prawie dwa lata.

W tym czasie zostawienie auta w tym rejonie było bezpłatne. Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne ustawiła już parkomaty. Na razie są zafoliowane, a pracownicy umieszczają za wycieraczki aut informacje o powrocie opłat.



Nawierzchnia ulicy wyłożona jest szarą kostką, linie miejsc parkingowych oznaczono czarną kostką. Jest to zgodne z przepisami - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Wojciech Jachim, rzecznik NiOL-u.



- Po pracach remontowych mamy miejsca wyznaczone konstrukcyjnie. W związku z tym zwracamy uwagę, że nie należy czekać na wymalowanie linii, bo nie są one tutaj potrzebne - mówił Jachim.



Płatne parkowanie ma obowiązywać od 4 maja. Tzw. opłata dodatkowa za brak biletu to 100 zł, jeśli zapłacimy w ciągu 7 dni, jeśli później - 200 zł. Wojciech Jachim przypomina też, że 2 maja parkowanie w całej Strefie Płatnego Parkowania jest bezpłatne.