Wojewoda podsumował pomoc dla Ukraińców

Na ten moment 73 mln z budżetu państwa zostały przekazane dla zachodniopomorskich samorządów na pomoc gościom z Ukrainy - informował w czwartek radnych zachodniopomorskiego sejmiku wojewoda Zbigniew Bogucki.

Okazuje się, że lokalnie nie wszyscy szybko rozpatrują wnioski o dofinansowanie od osób fizycznych.Przypomnijmy, dziennie to 40 złotych przez maksymalnie trzy miesiące - samorządy mająna to pieniądze - podkreślał wojewoda Bogucki.- Są samorządy, które bardzo słabo procedują te wnioski. Osoby fizyczne, mieszkańcy, wnioski złożyli, a samorządy nie rozpatrują tych wniosków. A skoro nie rozpatrują, to pieniądze, które przelałem na konto samorządu leżą na kontach samorządowych. Miasto Kołobrzeg: ilość wniosków złożonych przez osoby fizyczne - 142, ilość wniosków rozpatrzonych - 14 - wyliczał wojewoda.Wojewoda informował także sejmikowych radnych, że są miejsca w ośrodkach rządowych do udostępnienia dla uchodźców. W sumie jest ich prawie 8 tysięcy; teraz zajętych jest 805 miejsc.- Kilka tygodni temu częściowo był problem, ale to nie było tak, że sytuacja była zero-jedynkowa, ale tego problemu od wielu tygodni już nie ma; ośrodki resortowe z bazą prawie 8 tysięcy miejsc są gotowe na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, ale dzisiaj na szczęście, dzięki Bogu, takiej potrzeby nie ma - zapewnił Zbigniew Bogucki.Na razie Polska nie otrzymała żadnych środków na pomoc uchodźcom od Unii Europejskiej.