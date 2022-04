Bezrobocie na poziomie sprzed pandemii

Po pandemicznym wahnięciu w górę poziom bezrobocia w regionie wrócił do stanu sprzed covidowych lockdownów - takie informacje radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przekazał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Andrzej Przewoda.

W ramach czwartkowej sesji przedstawiono ocenę rynku pracy za ubiegły rok. Procentowo: dla porównania w 2019 roku stopa bezrobocia wynosiła 6,8 proc., by w 2020 roku wzrosnąć do 8,4 proc. W roku ubiegłym było to 7,1 proc. - mówił Przewoda.- Jeśli chodzi o oferty pracy zgłoszone do Powiatowych Urzędów Pracy - rok 2021 był rekordowy pod tym względem w wielu urzędach. Wydaje się, że w tyn roku ten wskaźnik będzie bardzo podobny; tak pokazują pierwsze miesiące 2022 roku. Z całą pewnością będziemy mieli do czynienia z tym, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze przed wybuchem pandemii, czyli z deficytami na rynku pracy zwłaszcza jeśli chodzi o wysoko wykwalifikowanych pracowników - powiedział dyr. Przewoda.W skali kraju bezrobocie w ubiegłym roku wyniosło 5,4 proc. i również wróciło do stanu z roku 2019, sprzed wybuchu pandemii.