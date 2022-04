Koniec darmowych spacerów po kołobrzeskim molo

Bez zmian pozostają ceny biletów: normalny kosztować będzie 6 złotych, a ulgowy 3 złote. źródło: https://pixabay.com/pl/4921534/tworzymyreklame/CC0 - domena publiczna

Ostatnia szansa na darmowy spacer po kołobrzeskim molo. Od piątku powrócą opłaty za wstęp na jedną z najpopularniejszych atrakcji w mieście.

Czwartek jest ostatnim dniem, w którym można bezpłatnie wejść na molo w Kołobrzegu. W piątek 29 kwietnia otwarte zostaną kasy biletowe. W tym roku funkcjonować będą trzy stanowiska kasowe, co ma zniwelować kolejki, w jakich w ubiegłym roku musieli stać turyści.



Od tego sezonu bilety wstępu będą sprzedawane już od godziny 8. Do połowy czerwca kasy pozostaną czynne do godziny 21, a w szczycie sezonu jeszcze o godzinę dłużej. Bez zmian pozostają ceny biletów: normalny kosztować będzie 6 złotych, a ulgowy 3 złote.



Z opłat zwolnione będą osoby posiadające Kołobrzeską Kartę Mieszkańca oraz przyjezdni, którzy uiścili opłatę uzdrowiskową.