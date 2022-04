Ukraińskie mamy tu znajdą wsparcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jest nowy punkt w Stargardzie dla dzieci z Ukrainy. To placówka przy ul. Konopnickiej 1 prowadzona przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Ukraińskie mamy mogą bezpłatnie zostawić tam swoje pociechy od godz. 9:00 do 14:00. Celem jest dać mamom czas np. na znalezienie pracy - mówi Andżelika Muchowska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.- Te osoby przyjeżdżają tu bez miejsca, w którym mogłyby znaleźć bezpieczeństwo, odpoczynek. Muszą zarejestrować się i uzyskać informacje, tworząc taki punkt, dajemy im możliwość pozostawienia dzieci w bezpiecznym miejscu z profesjonalną kadrą i profesjonalnymi wychowawcami - podkreśla Muchowska.- Młodsi bawią się, starsi uczą się teraz liter. Dla nas nie jest to trudne, bo my mieliśmy już takie doświadczenia - opowiada Iwanna Katrydż, która pracuje z dziećmi i do Stargardu przed wojną uciekła z Charkowa.Obecnie w tzw. punkcie wsparcia dziennego dla uchodźców są trzy opiekunki - Polka i dwie Ukrainki. Pod opieką mają 30 dzieci od 2 do 6 lat.