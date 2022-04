Centrum Onkologii w Szczecinie bez lekarzy. Izba Lekarska interweniuje

Fot. Łukasz Szełemej [PR Szczecin]

Okręgowa Izba Lekarska podejmie się mediacji w sprawie konfliktu w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

Wszystko po to, by rozwiązać problem braku lekarzy w placówce. Przypomnijmy,

z poradni onkologicznej odeszli ginekolodzy, bo nie mogli porozumieć się z dyrekcją w sprawie finansów i organizacji pracy. Szpital od 1 maja zawiesza poradnię.



Chcemy zakończyć ten konflikt, przede wszystkim dla dobra pacjentów - mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.



- To, co nie podoba się samorządowi lekarskiemu, to jest to, że pojawiła się jednostronna próba dyskredytowania lekarzy przez dyrekcję szpitala. Powinniśmy zawsze szukać pozytywnych rozwiązań i próbować się porozumieć, dla lepszego funkcjonowania opieki zdrowotnej - tłumaczy Bulsa.



Pisma z propozycją mediacji zostały wysłane do obu stron - dodaje Bulsa: - Będziemy ustalać termin spotkania, dwie strony chcą siąść do mediacji na jakichś zasadach. Jeżeli będzie potrzebny profesjonalny mediator, to taką osobę jako Izba zagwarantujemy.



W środę, szpital na swojej stronie ogłosił konkurs na nowych lekarzy.