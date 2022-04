Polskie porty wzięły na siebie import i eksport do Ukrainy

Marek Gróbarczyk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Większość importu i eksportu na Ukrainę już idzie przez polskie porty - poinformował wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Polskie porty radzą sobie w tej sytuacji.

Najwięcej transportów, odbywających się drogą kolejową, obsługuje port w Gdańsku. Tam trafiają płody rolne z Ukrainy.



- Porty, jeśli chodzi o powierzchnię - na dzień dzisiejszy - dysponują bardzo dużym zapleczem. Są operatorzy, którzy poradzili sobie z Covidem-19, ze wszystkim trudnościami, mają potężne moce przeładunkowe. Jest to dla nas również możliwość rozwoju - odkreśla Gróbarczyk.



Problemem może być import i to do Polski. Są bowiem obawy o kumulację ładunków - mówi wiceminister Marek Gróbarczyk.



- Tu większy problem stanowi element importowy - bo jak wiemy - do Polski przyjedzie za chwilę węgiel, który został skreślony ze strony rosyjskiej, więc wszystko zostanie zrealizowane przez polskie porty - tłumaczy Gróbarczyk.



Blokada morska Ukrainy spowodowała, że towary eksportowane przez porty Morza Czarnego nie mają jak opuścić kraju. Tymczasem, Ukraina jest jednym z największych na świecie producentów zbóż.



Szacuje się, że około 25 tysięcy wagonów z płodami rolnymi czeka na rozładunek.