Zrobiło się głośno o szczecińskim zespole [WIDEO]

Wątek lokalny na składance radiowej Czwórki, która ma dziś swoją premierę. Na krążek "Będzie głośno! Vol 4." trafił kawałek szczecińskiego zespołu "Tragarze".

Łącznie na tej składance znalazło się 10 utworów, a wśród nich "Pół tonu ciszej" szczecińskich Tragarzy.Śpiewamy o artystach, których lubimy i muzyce, której sami słuchamy - mówi Przemysław Kazaniecki z zespołu.- Z przymrużeniem oka o muzyce, tej współczesnej i oczywiście tej wspaniale minionej. Jest to również dla nas szczególny refrenowy trybut dla naszych inspiracji i ulubieńców. Całe to funkowe towarzystwo zebraliśmy w refrenie i bardzo im dziękujemy za dobry funk. Dziękujemy wszystkim, którzy zajmują się dobrą muzyką - dodaje Kazaniecki.Na składance znajdują się wybrane utwory artystów, którzy zgłosili się do piątej edycji konkursu pod hasłem "Wydaj płytę z Będzie Głośno!" w 2021 roku.Płytę z utworami młodych polskich artystów, którzy działają poza głównym nurtem wydaje Agencja Muzyczna Polskiego Radia. To już 10. krążek tego typu.Tragarze to zespół, który debiutował pod koniec 2017 roku. Tworzą go szczecińscy muzycy. Liderami są Chillu i Przemek Kazaniecki.