Przystań rybacka w Świnoujściu z nowymi pomostami [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Na modernizowanej przystani rybackiej w Świnoujściu pojawiły się pomosty. Wykonawca przebudowy obiektu już rozpoczął ich montaż. Docelowo zamocowane mają zostać trzy pływające stanowiska.

Przebudowa przystani rybackiej, na wyspie Karsibór w Świnoujściu, wkroczyła w kolejny etap. Obecnie montowane są pływające pomosty, do których w przyszłości cumować będą mogły małe jednostki. Poza tym, przy nabrzeżu powstanie pięć stanowisk rozładunkowych dla kutrów do 12 m długości.



Przystań, planowo, miała być otwarta w sierpniu, jednak przez napotkane problemy, jakimi były wielkogabarytowe odpady, zatopione przy nabrzeżu, inwestycja będzie skończona w październiku.



Wartość inwestycji, to ponad 11,5 mln zł i w stu proc. jest dofinansowana z programu "Rybactwo i morze".