Protest w Załomiu: "Nie interesują nas obietnice. Żądamy pilnych działań" [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Blokada ulicy Lubczyńskiej w Załomiu. Protest rozpoczął się po godz. 14.

Mieszkańcy domagają się postawienia pieszej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Parkową, a także budowy pobocza dla pieszych w kierunku skrzyżowania z ulicą Kablową.



- Będziemy spacerować naszą ulicą; chcemy pokazać to, że nie możemy bezpiecznie przejść choćby do szkoły czy kościoła poboczem, ponieważ go po prostu nie ma. Między godziną 14 a 17 kierowcy mogą spodziewać się utrudnień. Za co przepraszamy, bo nie chcemy robić problemów kierowcom, ale mamy tylko takie wyjście - jeszcze przed protestem zapowiadała mieszkanka Załomia, Ewelina Szymczak-Gahr.



Trzygodzinna blokada ulicy Lubczyńskiej przeprowadzana jest od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą Kablową.