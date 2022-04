Dobra wiadomość dla miłośników rowerowych wycieczek!

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Ścieżka rowerowa Wolin - Unin na wyspie Wolin coraz bliżej. W przyszłym tygodniu powiat kamieński powinien rozstrzygnąć przetarg na prace budowlane. Dzięki temu rowerzyści będą mogli bezpiecznie dojechać z Wolina nad morze do Międzywodzia.

Inwestycja nie może powstać tuż przy jezdni, ponieważ rosną tam 100-letnie drzewa. Tych z kolei nie można wyciąć, ponieważ aleja jest wpisana do rejestru zabytków, dlatego ciąg pieszo-rowerowy powstanie obok; trzeba będzie m.in. wykupić grunty od prywatnych właścicieli.



To bardzo potrzebna inwestycja - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Starosta Kamieński, Józef Malec.



- Jest niebezpiecznie, ponieważ samochód nie może zjechać na bok. Drzewa rosną dosłownie przy pasie drogi. Ten ciąg będzie łączył dwie trasy rowerowe: Velo Balticę, która idzie wzdłuż morza i drugi szlak rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego - zaznaczył Malec.



Długość ścieżki to ok. 6 km. Wartość inwestycji szacowana jest na 12 mln zł. 11 mln pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład.



Inwestycja ma być gotowa w połowie przyszłego roku.