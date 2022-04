Kołobrzeskie molo już płatne [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Od piątku powróciły bilety wstępu na kołobrzeskim molo. Nasz reporter zapytał turystów, co myślą o pobieraniu opłat za spacer po jednej z największych atrakcji miasta.

Kasy biletowe zostały otwarte w piątek o godzinie 8. W tym roku jest ich więcej, a trzy stanowiska kasowe mają zapobiegać kolejkom. Niezmienny pozostaje natomiast cennik. Jednorazowy bilet normalny kosztuje 6 złotych, a ulgowy 3 złote.



Reporter Radia Szczecin zapytał spacerujących po molo, co sądzą o powrocie biletów wstępu na pomost.



- Wczoraj było za darmo i było dużo ludzi, dziś jest pusto. - 6 złotych to jest nic. - Ta cena nie jest jakaś duża, w Sopocie płaci się 9 złotych. - Zależy dla kogo, dla emerytów to jest sporo - mówili odwiedzający kołobrzeskie molo.



Bilety na molo w Kołobrzegu sprzedawane będą do połowy października. Darmowy spacer w tym miejscu nadal przysługuje posiadaczom Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Raz dziennie z bezpłatnej wejściówki mogą skorzystać też turyści, którzy uiścili opłatę uzdrowiskową.