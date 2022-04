"Miasto daje lokale, które nie nadają się do remontu" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Miasto daje lokale, które nie nadają się do remontu" - alarmują mieszkańcy budynku przy ul. Krzywoustego w Szczecinie. Skorzystali oni z miejskiego programu "Mieszkanie za remont". Po wykonaniu renowacji, na ścianach pokoi, zaczął pojawiać się grzyb.

Sytuacja jest dramatyczna - przyznaje jedna z mieszkanek.



- Władowałam w to mieszkanie, dwa razy, bardzo dużo pieniędzy. Mam żal do miasta, że postąpili ze mną w ten sposób. Na mieszkanie czekałam 20 lat, w końcu je dostałam, ucieszyłam się, a okazuje się, że jeszcze tracę na zdrowiu. Strasznie zaczęłam chorować mieszkając tutaj - mówi.



Boję się nawet iść do toalety na parterze - dodaje kolejna lokatorka.



- Mam grzyb w domu. Jestem już na emeryturze. Chciałabym godnie mieszkać - wyznaje.



Szczeciński radny Dariusz Matecki ostrzega, że miasto nie szacuje kosztów remontu mieszkań w programie "Mieszkanie za remont".



- Mieszkania w tym programie są bardzo często w budynkach, o które miasto nie dbało wiele lat. Tak jest też w tym przypadku. Pani dostała mieszkanie, wyremontowała je, po czym w ciągu kilku lat jest całe zagrzybiałe - mówi Matecki.



Radni chcą, aby programem "Mieszkanie za remont" zainteresowała się Najwyższa Izba Kontroli.