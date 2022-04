Problem kołobrzeskich działkowców będzie rozwiązany. Jest zielone światło Kancelarii Premiera

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Michał Król [Radio Szczecin]

Problem kołobrzeskich działkowców zostanie rozwiązany. Chodzi o brak dojazdu do około 400 ogródków działkowych.

Problem na kołobrzeskich ogrodach działkowych im. Emilii Gierczak pojawił się na początku roku. Wówczas okazało się, że prowadzący na działki mostek, będący jedyną drogą dojazdową, musi zostać zamknięty z uwagi na fatalny stan techniczny.



Wówczas miasto zwróciło się o pomoc do wojska i rządu o ustawienie tymczasowego mostu pontonowego, którym działkowcy mogliby pokonać Kanał Drzewny do czasu wybudowania nowego stałego mostu.



Apel o pomoc w tej sprawie do ministra obrony wystosował też poseł Czesław Hoc. Teraz parlamentarzysta z Kołobrzegu informuje, że Kancelaria Premiera dała zielone światło, by wojska inżynieryjne mogły przystąpić do prac.



- Jest rygor natychmiastowej wykonalności. To jest przykład dobrej współpracy rządu i samorządu. To sukces wszystkich nas, a przede wszystkim działkowiczów - mówił poseł Hoc.



Tymczasowy most zostać udostępniony do czerwca 2024 roku. Do tego czasu miasto ma zrealizować inwestycję, która raz na zawsze zakończy problemy kołobrzeskich działkowców.