Korek na autostradzie A6 i nie tylko [AKTUALIZACJA]

Uwaga kierowcy - korek w drodze nad morze.

Godz. 15:00

6 kilometrów ma korek na autostradzie A6 w okolicy Węzła Kijewo. Tak jest na trasie w kierunku Świnoujścia.



Dalej trasą S3 przejedziemy bez żądnych utrudnień. Zatrzymamy się dopiero przed przeprawą w Świnoujściu. Korek utworzył się na wjeździe do centrum miasta. Poczekamy także na wyjeździe z kurortu.

Godz. 14:00





Nie zmienia się sytuacja na autostradzie A6. Wciąż ogromny korek w kierunku morza.

Warto skorzystać z tras alternatywnych.





Jedną z propozycji ma nasz słuchacz.





- Jadę od centrum Szczecina w kierunku Pyrzyc drogą 119. Cała Polska jedzie nad morze, ale zamiast skręcać na Kołbacz i jechać przez Stargard, stoją w potężnym korku już praktycznie od Kołbacza do Śmierdnicy, od Śmierdnicy zjazd na Szczecin. Jak jechałem wiaduktem, wiedziałem, że i w kierunku morza też wszystko stoi. Ludzie, jedźcie przez Stargard - mówił Słuchacz.





Korek wciąż także w Przecławiu.



Godz. 13:00





Długa kolejka aut i utrudnienia w Przecławiu. O sprawie poinformował nasz Słuchacz.



- Korek na wjeździe do Szczecina od strony Przecławia ma już prawie 3 kilometry - mówił Słuchacz.





Utrudnienia wciąż także na autostradzie A6. Tam korek ma już ponad 5 kilometrów. Zablokowane są dwa pasy między węzłami Podjuchy i Dąbie. To ważna informacja dla zmierzających nad morze.



Warto skorzystać z trasy alternatywnej.



Godz. 12:00



Zablokowane są dwa pasy autostrady A6 w kierunku Świnoujścia. Kolejka aut ustawiła się między węzłami Podjuchy i Kijewo.



To jednak niejedyne miejsce z utrudnieniami. Dzwonicie do nas w tej sprawie.



- Korek dla osób wjeżdżających do Szczecina od strony Przecławia ma już 1,5 i ciągle rośnie. Zaczyna się już na początku Przecławia - poinformował nasz Słuchacz.