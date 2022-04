Dzięki dofinansowaniu powstaną nowe świetlice w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowe świetlice powstaną w gminach: Wierzchowo, Kalisz Pomorski i Marianowo.

Budowy, bądź modernizacje będą możliwe dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



Gmina Marianowo przebuduje świetlicę w miejscowości Trąbki. Po remoncie będą się tam odbywać się zajęcia integracyjne i opiekuńczo-wychowawcze, nauka języka niemieckiego czy zajęcia komputerowe dla seniorów. Dofinansowanie wyniesie ponad 318 tysięcy złotych.



Nowy obiekt powstanie natomiast w Żabinku. Gmina Wierzchowo otrzyma na ten cel pół miliona złotych.



Podobną kwotę otrzyma Gmina Kalisz Pomorski. Dzięki temu w Pomierzynie stanie świetlica o powierzchni ponad 220 metrów kwadratowych. W świetlicy prowadzone będą m.in. zajęcia kulinarne, taneczne, rękodzielnicze i z arteterapii.



Całkowita kwota wsparcia z PROW 2014-2020 to ponad 8,7 mln zł. Wyłonionych zostało 25 beneficjentów.



Najniższe dofinansowanie to ok. 28 tys. zł, a najwyższe to 1,3 mln złotych.