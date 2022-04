Wielka majówka na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Po raz 12. szczecinianie mogą rozpocząć długi weekend wśród zieleni i różnobarwnych straganów.

W tym roku na kupujących czekają stoiska z wędlinami, pieczywem i ziołami. Nie brakuje także wrażeń estetycznych - dostarczają ich stoiska z niepowtarzalnym rękodziełem.



- Mieszkamy obok, więc odwiedzamy każdy jarmark. - Kupiłam serki dla wnuka mojego, aby przypomniał sobie czasy, jak jeździliśmy razem na narty w góry. - Jestem co roku, zwiedzam wszystkie punkty. - Na każdej takiej imprezie jestem - mówili odwiedzający.



Na jarmarku pojawiło się wielu unikalnych wystawców, jednym z nich jest Adrian Walczyński ze Szczecińskiego Town Shopu. Jego stoisko oferuje unikalne gadżety związane ze Szczecinem.



- Mamy dość szeroki wybór. Od koszulek, toreb, skarpetek, po plakaty czy kubki. Kierujemy te gadżety do naszych lokalnych odbiorców ze Szczecina - mówił Walczyński.



Organizatorzy Jarmarku Szczecińskiego nie zapomnieli o najmłodszych. Na milusińskich czeka m.in. dmuchany zamek.



Jarmarki na Jasnych Błoniach będą działały przez cały weekend majowy.



W sobotę, niedzielę i poniedziałek od godz. 10 do godz. 20. Z kolei we wtorek od godz. 10 do godz. 18.