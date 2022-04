Polish Bike Tour wystartował w Szczecinie [WIDEO, ZDJECIA]

Po raz drugi, trasę maratonu rowerowego poprowadzono od naszego miasta do Gdańska.

To trasa krajobrazowa, dlatego rowerzyści mają do pokonania, aż 600 kilometrów."Bałtyk 600" to pierwszy etap cyklu rajdów Polish Bike Tour, w których biorą udział rowerzyści z całego kraju. Na linii startowej znalazło się 60 osób.- Każda osoba, która jeździ na rowerze może taki rajd przejechać. Przed startem, w takim wyścigu, trzeba na pewno zrobić przejażdżkę, która ma ze 150 kilometrów, aby sprawdzić czy wszystko będzie działało. - Dużo jeździmy z koleżanką, więc chciałyśmy się sprawdzić - mówili uczestnicy.- To są rajdy, które prowadzą naokoło Polski. Są podzielone na cztery etapy. Na "Bałtyku 600" wystartuje 60 osób. Faworyci planują dotrzeć do Gdańska w 30 godzin, więc tempo będzie naprawdę duże - mówi Oskar Śleziona, Polish Bike Tour.Postępy zawodników można śledzić na żywo przez stronę internetową . Kolejne zaplanowane przez organizatorów etapy to: "Zachód 800", "Wschód 1000" oraz "Góry 400".Główną nagrodą w całym cyklu Polish Bike Tour jest rower Cannondale, który może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych.