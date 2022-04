Kilkanaście kardiomonitorów trafiło do szpitali w Ukrainie [ZDJĘCIA]

To efekt akcji "Razem pomóżmy Ukrainie" szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

Co kilka dni, szczecińscy Ukraińcy wysyłają kolejne busy z pomocą, głównie w rejony toczących się walk.- Kilka kardiomonitorów trafiło do Zaporoża - mówi przewodniczący szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, pomysłodawca i koordynator akcji "Razem pomóżmy Ukrainie" Jan Syrnyk. - To są akurat kardiomonitory do dziecięcego szpitala w Zaporoży, poprzednio było sześć, teraz jest 18. To są kardiomonitory, kilka z nich, które mają kardiograf, więc będą służyły anestezjologom przy zabiegach operacyjnych. W większości są to kardiomonitory, w które wyposażane są teraz karetki, ewakuujące rannych z linii frontu.Cały sprzęt, także te kardiomonitory udało nam się zakupić, dzięki wsparciu darczyńców podkreśla Jan Syrnyk: - Zakup kardiomonitorów finansujemy ze zbiórki, którą prowadzimy. Są to różni darczyńcy, część z nich daje datki z konkretnym przeznaczeniem.Akcja "Razem pomóżmy Ukrainie" trwa. Można wspomóc działaczy, wszystkie informacje znajdziecie na stronie Związku Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie