Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w Myśliborzu w grudniu ubiegłego roku, w trakcie kontroli drogowej.

Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu. 67-latek zaproponował 400 zł, o ile funkcjonariusze policji puszczą go bez żadnych konsekwencji.



Mężczyzna został zatrzymany, ale nie przyznał się do winy. Grozi mu do 10 lat więzienia.