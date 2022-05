Nowe autobusy pomiędzy Dobrą a Szczecinem

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Siedem nowych linii autobusowych pojawiło się w niedzielę na ulicach Szczecina oraz w miejscowościach gminy Dobra. W nowej sieci połączeń pojawiły się numery od 221 do 227. Zastąpiły dotychczasowe 74, 105, 108 i od 121 do 124.

Każda linia autobusowa skomunikowana została z liniami tramwajowymi w jednym z czterech punktów przesiadkowych - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dodaje, że chodzi o Głębokie (linie 221 i 227), Krzekowo (linie 222, 225 i 227), Wernyhory (linie 222, 225 i 227) i Gumieńce (linie 223, 224 i 226).



- To jest uporządkowanie autobusów pomiędzy gminą Dobra a gminą miasto Szczecin. Chodzi o to, żeby można było spokojnie z gminy Dobra z różnych miejsc do czterech ważnych punktów komunikacyjnych w Szczecinie i móc się bezpośrednio przesiąść z autobusu na tramwaj - mówi Pieczyńska.



Hanna Pieczyńska dodaje, że wprowadzone od dziś zmiany, to efekt wniosków mieszkańców i efekt przeprowadzonych w Gminie Dobra konsultacji społecznych.