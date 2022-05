Promocja betonozy czy zrównoważony plan rozwoju miasta?

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin, dyskutowali o przyjętym, podczas ostatniej sesji, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina. Mieszkańcy nie mieli czasu by zapoznać się z tym dokumentem, mówi Agnieszka Kurzawa, radna PiS.

- Ostatnie dwa lata nie sprzyjały takim konsultacjom, niestety mierzyliśmy się z pandemią koronowirusa. Wielu pracowników było wyłączonych z prac - mówi Kurzawa.



Zrobiliśmy więcej niż ustawodawca, poza konsultacjami były też "prekonsultacje" - odpowiada Łukasz Kadłubowski, radny Koalicji Obywatelskiej.



- Daliśmy dodatkową możliwość konsultacji tych zapisów, które były przygotowane. Odnosiliśmy się merytorycznie do wszystkich zapisów - mówi Kadłubowski.



Na tym projektem pracowało wielu radnych komisji komunalnej - zaznacza Jolanta Balicka z Koalicji Samorządowej.



- Każdy radny a komisja jest liczna, mógł przedstawić swoje uwagi propozycji i tak też się stało - mówi Balicka.



Cieszę się, że miasto uwzględniło w tym studium jeden postulat - mówi rady Solidarnej Polski, Dariusz Matecki.



- To żeby nie likwidować targowiska "Manhattan". Rok temu zrobiliśmy w tej sprawie konferencję, zbierane były podpisy przez samych kupców. Udało się uratować to miejsce dla Szczecinian - mówi Matecki.



Studium jest dokumentem ramowym i możliwe będą jeszcze dyskusje o rozwoju miasta w trakcie przyjmowania planów miejscowych dla różnych dzielnic Szczecina.