Wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

1 maja w Kościele Katolickim obchodzone jest wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika.

Wierni, w niedzielę przed szczecińską katedrą, przyszli powspominać przesłanie jego życia. - My katolicy jesteśmy wdzięczni za postać świętego Józefa. Ja mam nawet na drugie imię Józef - mówił jeden z uczestników.



- Postać świętego Józefa jest postacią bardzo ważną. Pokazuje nam to chociażby wspominanie świętego Józefa dwa razy w liturgii - jako oblubieńca Najświętszej Marii Panny - 19 marca i to właśnie dzisiejsze wspomnienie, które obchodzone jest 1 maja. To już pokazuje jak bardzo ta postać dla Kościoła jest ważna, nie tylko jako patron samego Kościoła, ale i patron ludzi pracy, który całe swoje życie był zaangażowany, będąc robotnikiem i rzemieślnikiem - mówi Maciej Wagner, wikariusz Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie.



Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika ustanowione zostało 1 maja 1955 roku przez papieża Piusa XII.