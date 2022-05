Muzeum słusznie minionej epoki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jak kiedyś wyglądało wyposażenie mieszkania, gabinet prominenta partyjnego, sala lekcyjna, dawne zabawki czy sklep? Dzięki temu miejscu, można na chwilę przenieść się w czasie.

Muzeum Szczecin w PRL przy ul. Śląskiej 51, od przeszło miesiąca otwarte jest dla zwiedzających.



- Bardzo mi się podoba, po prostu przeniosłam się do swoich lat dzieciństwa, młodości. - Jesteśmy tu pierwszy raz i można powiedzieć, że odzywają się wspomnienia. - Szklanka z logo Dany, to jest coś o czym zapomniałam, a dopiero tu sobie przypomniałam, że stała w naszym domu przez wiele lat - mówią zwiedzający.



- Doświadczamy nostalgii, która ma dobry, pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne, wszystko oczywiście w zależności od wieku i tego, czy spędziliśmy tam troszeczkę dzieciństwa, młodość czy też dorosłość. Muzeum dotyczy codzienności niepolitycznej, a więc tego, jak się mieszkało, co się jadło i jak się ubieraliśmy w PRL-u. Walor edukacyjny też uważam, że jest spełniony - opowiada Justyna Machnik, przewodniczka miejska, pomysłodawczyni Muzeum Szczecin w PRL.



Na wystawie zobaczyć można oryginalne eksponaty z okresu 1952 - 1989. Muzeum czynne jest w poniedziałki, piątki, soboty i niedziele.