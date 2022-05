Fot. Adam Wosik [ZDJĘCIA]

Kolejna droga w naszym regionie zostanie całkowicie przebudowana. Chodzi o ulicę Żeromskiego w Nowogardzie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 106 do skrzyżowania z ulicą Kasprowicza.

Ten odcinek czeka także przebudowa infrastruktury podziemnej - mówi Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski.



- Dosyć długo staraliśmy się pozyskać środki na ten cel, mam nadzieję, że uda nam się po przeprowadzeniu całej procedury przetargowej wyremontować tę drogę. Będziemy się starali, żeby to była inwestycja jednoroczna, także w tym roku powinniśmy to zakończyć, ale też nie wiemy czy wykonawcy się znajdą - mówi Stanisławski.



Przewidywany koszt inwestycji, to prawie trzy miliony złotych. Połowa z tej kwoty pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.