Zlot pojazdów militarnych w Trzebieży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Został wyprodukowany specjalnie na wojnę w Wietnamie, ale znany jest też z filmu "Rambo 2", dziś natomiast podziwiać go można w Trzebieży. Ford Mutt, bo o nim właśnie mowa, wzbudza największe zainteresowanie w trakcie zlotu pojazdów militarnych, który odbywa się tuż przy promenadzie.

Samochód jest oryginalny, rocznik 64, armia USA używała go w Wietnamie. Na wszystko mam dokumenty - chwali się zwiedzającym właściciel Ryszard Stachy ze Szczecina.



- Ten samochód to jest model przed Hammerem, choć jest troszeczkę mniejszy. We wszystkich filmach amerykańskich, które są o wojnie, to ten samochód występuje. On pali w okolicach 18-20 litrów, jak się jedzie 70-80 km/h. Jest w nim także stara radiostacja z Wietnamu. To rzadki okaz - opowiada Stachy.



Po wojnie w Wietnamie, Ford pracował na lotnisku w Grecji, później odkupił go niemiecki kolekcjoner i od 2005 roku jest właśnie w rękach pana Ryszarda.



Zlot w Trzebieży potrwa do 3 maja. Ze względu na rosyjską agresje na Ukrainę wykluczone zostały wszelkie symbole np. mundury Armii Czerwonej.