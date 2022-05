Będzie nowa droga w Trzęsaczu [ZDJĘCIA]

Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Kolejne deptak nadmorski powstanie w Gminie Rewal. Skorzystają z niego turyści, którzy odwiedzają nadmorski Trzęsacz.

- Mamy w planach modernizację dużej drogi; dziwna nazwa, bo jest to ulica Łąkowa, ale to nie jest łąka... Jest blisko morza i drogi nr 102. Cieszymy się, że droga będzie modernizowana - w przyszłym roku będzie piękna ulica Łąkowa w pięknej miejscowości Trzęsacz - zapowiada wójt gminy Rewal, Konstanty Tomasz Oświęcimski.



Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Połowa z tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.