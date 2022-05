Rolnictwo w obliczu kryzysu gazowego. Wiele zależy od pogody

To będą burzliwe czasy dla polskiego i europejskiego rolnictwa - ocenia dr Arkadiusz Malkowski. Zdaniem ekonomisty z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego producentów żywności czeka wiele wyzwań.

- Trzymajmy kciuki za Baltic Pipe. Niech ta rura powstanie, niech do końca roku dostarczy nam niezbędnego gazu, który nie jest potrzebny wyłącznie do ogrzewania naszych mieszkań. Przede wszystkim jest wykorzystywany w różnego rodzaju przetwórniach. Mam nadzieję, że gazu będziemy potrzebowali zdecydowanie mniej do ogrzewania. Jeżeli pogoda okaże się dla nas bardziej łaskawa to może się okazać, że gazu, który mamy starczy również na ciepło technologiczne - wyjaśniał dr Malkowski w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi".



Wszystko z powodu wojny na Ukrainie i zakręcenia kurka z gazem z Rosji. Część firm być może będzie musiała wstrzymać lub ograniczyć produkcję - dużo jednak zależy szybkiego ukończenia gazociągu Baltic Pipe, ale też od pogody.Całą rozmowę i więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej