Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 40 osób wzięło udział w Biegu po Kulturę organizowanym przez Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach. To już piąta edycja imprezy z okazji przypadającego dziś Dnia Flagi.

Uczestnicy mieli do pokonania 5-kilometrowy odcinek. Trasa wiodła droga, lasem oraz piaszczystą plażą, co było największym wyzwaniem dla najstarszych i najmłodszych uczestników tego wyścigu.



- Nogi zapadają się w piachu; mam patent, żeby biec brzegiem, bo tam jest twardszy piasek. - Nie sądzę, bym był pierwszy na mecie, myślę, że będą lepsi. - Damy radę. My uprawiamy sport, jesteśmy bardzo wysportowane. - Po asfalcie biegnie się szybko i prosto, natomiast po plaży: trzeba uważać, jak się stawia stopę, żeby nogi nie skręcić - mówili uczestnicy biegu.



Wszyscy uczestnicy dobiegli szczęśliwie do mety przy Amfiteatrze w Międzyzdrojach, gdzie zagrał zespół Madej Band.