Nad Świnoujściem powiewa gigantyczna Biało-Czerwona [WIDEO, ZDJĘCIA]

To już tradycja na Pomorzu Zachodnim - największa flaga powiewa nad Świnoujściem.

Chwilę przed południem podniesiona została na latarni morskiej.







- Z okazji Dnia Flagi RP flagę państwową podnieść - wydał komendę wiceminister MSWiA, Paweł Szefernaker.







Świnoujska flaga ma 500 merów kwadratowych.Choć w tym roku nie bije rekordu świata, to wciąż jest największą flagą w Polsce. Ze szczytu latarni morskiej rozwieszali ją alpiniści.





- Ładnie wygląda, specjalnie przyjechaliśmy. To nasze rodzinne miasto, choć już tu nie mieszkamy. - Czekamy, żeby jeszcze bardziej powiało, żeby nasze barwy były bardziej widoczne. Piękna! - Każdego roku tu przypływamy, żeby podziwiać jak pięknie powiewa. Dziwiłam się, że w tym roku nie będzie, bo było coś mało nagłośnione. Ale jest. - Parę lat temu była dużo dłuższa. Strasznie plątała, a ta powiewa ładnie; z kierunkiem wiatru. Jest akurat - z reporterką Radia Szczecin wrażeniami dzielili się mieszkańcy i turyści.







Jak co roku nie brakowało chętnych, którzy przyszli podziwiać olbrzymią Biało-Czerwoną, która zawisła tu po raz 9.



Nad miastem powiewała będzie do zachodu słońca, czyli do godz. 20.36.